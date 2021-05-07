Кызыл, , 14:23 — REGNUM В Туве началось восстановление курорта «Чедер» на одноимённом озере. По словам врио главы республики Владислава Ховалыга, в 2021 году будет возведён основной корпус и установлен бассейн для постояльцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Оздоровительные процедуры введут уже при следующем этапе. На самом деле объем работы колоссальный, времени впустую терять нельзя», — отметил он.

Глава напомнил, что курорт является «своего рода» брендом региона и ранее пользовался большой популярностью, а отдыхать и лечиться сюда приезжали со всей страны. Курорт был основан ещё в 1932 году.

Как сообщало ИА REGNUM, курорт «Чедер» ранее был включён в Индивидуальную программу развития республики, а также концепцию развития туризма до 2025 года.