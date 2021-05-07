Алма-Ата, Казахстан, 7 мая 2021, 14:22 — REGNUM Аким (глава) города Жаркента Алма-Атинской области Казахстана Болат Омаров получил строгий выговор за грубое общение с протестующими водителями, передает 7 мая телеканал «Хабар 24».
Областной департамент агентства по делам государственной службы обратил внимание на поведение градоначальника после публикации в сети видеоролика, на котором Омаров грубит водителям.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») объявили выговор главному санитарному врачу республик Ерлану Киясову за отсутствие партийного значка на одежде.
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