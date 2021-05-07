Москва, , 14:21 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора выразили готовность активизировать торгово-экономическое сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, выражена готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие и провести в скором времени очередное заседание межправкомиссии», — говорится в сообщении.

Стороны также затронули ряд тем международной повестки дня «с акцентом на проблематику сирийского урегулирования»: «Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева».

Путин и Нетаньяху условились о продолжении диалога по линии советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств.