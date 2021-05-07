Москва, 7 мая, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Хоккеисты российской сборной (игроки не старше 18 лет) сыграли в матче финала чемпионата мира среди юниоров (ЮЧМ) с командой Канады дисциплинированно и контролировали игру. Такое мнение 7 мая высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, его слова приводит «Спорт-Экспресс».

World Tourism Organization Вячеслав Фетисов

Как отметил Фетисов, сборная Канады играла в своем обычном стиле, начав матч очень агрессивно.

«Мне наши ребята понравились, они больше времени контролировали игру, не было таких провалов. Ребята сыграли дисциплинированно — всего одно удаление, которое, к сожалению, стоило нам гола. Статистика меня не удивила, ведь ребята нацелены на ворота, но немного поменялась история — раньше канадцы нас перебрасывали, а мы побеждали, сейчас же все наоборот», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что в следующем сезоне многие игроки юниорской сборной России по хоккею будут играть в КХЛ.