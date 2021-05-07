Москва, , 14:18 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями с 76-й годовщиной Победы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С учётом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, Президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили тот факт, что Россия и Израиль «солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста».