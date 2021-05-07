Москва, 7 мая, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями с 76-й годовщиной Победы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху. 9 мая 2018

«Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С учётом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили тот факт, что Россия и Израиль «солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста».