Киев, , 14:15 — REGNUM Главный итог визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена состоит в том, что США обозначили Украину как безусловно свою территорию влияния, говорится в материале украинского издания «Деловая столица».

Издание отмечает, что этот сигнал адресован президенту России Владимиру Путину, но не только ему — это еще и сигнал от США самому Владимиру Зеленскому.

В материале отмечается, что главный сигнал Путину заключается не в символах. Визит Блинкена в Киев продемонстрировал готовность США оказать Украине, в случае нового российского наступления, гораздо большую помощь, чем в 2014 г. — по крайней мере, можно не сомневаться в том, что будет помощь вооружениями, тем более, что она уже поступает.

«Но и Зеленский получил довольно четкий сигнал. Раз уж США рассматривают Украину как свою территорию влияния, то Зеленский должен с этим считаться. И как минимум, советоваться с партнерами, а не ставить их перед фактом, как он это сделал в ситуации с «Нафтогазом» (накануне визита Блинкена правительство Украины сменило руководство «Нафтогаза» — прим. ИА REGNUM), говорится в публикации.

СМИ считает, что Вашингтон четко дал понять — если офис президента (ОП) Украины намерена хозяйничать в «Нафтогазе», то перспектива членства в НАТО будет закрыта, а если ОП будет тормозом в деле судебной реформы и борьбы с коррупцией, никакой финансовой помощи не будет.

Также издание напоминает о встрече Блинкена и Порошенко, после которой бывший президент сообщил, что передал пакет предложений по развитию сотрудничества между США и Украиной.

«Эта встреча с участием глав парламентских фракций не была заранее запланирована. И то, что Блинкен решил провести ее, можно расценивать как своеобразный ответ Зеленскому на переворот в «Нафтогазе». Мол, если он будет игнорировать пожелания стратегического партнера, то Вашингтон будет наращивать контакты с другими политсилами», — говорится в статье.

ИА REGNUM напоминает, что визит Блинкена в Киеве состоялся 6 мая. На совместной пресс-конференции с Зеленским госсекретарь США заявил, что перед Украиной стоят два ключевых вызова: извне от России и внутри от коррупции, олигархов и других лиц, «которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа».