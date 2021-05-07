Москва, , 14:42 — REGNUM Футбольный клуб английской Премьер-лиги (АПЛ) «Брайтон энд Хоув Альбион» заинтересовался голкипером команды «Краснодар» Матвеем Сафоновым. Об этом 7 мая сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Eurostavka.

Уточняется, что в «Брайтоне» интересуются возможностью приобретения 22-летнего российского вратаря, которого рассматривают в качестве игрока, способного в течение долгого времени закрывать позицию голкипера. В то же время, отмечается, что клуб АПЛ смущает недавняя травма и высокая трансферная стоимость игрока.

Отметим, Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара» и с 2017 года играет в составе основной команды. В текущем сезоне принял участие в 19 матчах Российской Премьер-лиги, пропустив в них 29 мячей.