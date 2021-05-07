Ростов-на-Дону, , 14:11 — REGNUM Жительница Ростова-на-Дону лишилась сбережений после телефонного звонка мошенников. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 7 мая.

Ростовчанка обратилась в полицию с заявлением о краже денег с её банковского счёта. Выяснилось, что женщина ответила на звонок с неизвестного номера. Мужчина на другом конце провода представился сотрудником брокерской компании и предложил горожанке заработать, вложив деньги в проведение валютных операций, покупку и продажу ценных бумаг. Потерпевшая согласилась открыть брокерский счет и перевести на него деньги.

Сумма хищений превысила 1 млн 230 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».