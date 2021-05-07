Минск, , 14:11 — REGNUM Выступая 7 мая в Минске перед пулом пропагандистов, Александр Лукашенко пообещал, что «по делу о попытке мятежа в Белоруссии будут опубликованы новые, еще более громкие факты». Об этом сообщает пресс-служба президента постсоветской республики.

«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали — цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите», — пообещал он. Лукашенко раскритиковал обывательский взгляд на «мятеж», отметив: «Какие-то философы, старики — как они могли что-то совершить?».«Они бы и не делали это. А вот кто это планировал делать (это мы знаем), а кто исполнитель, мы вам покажем. И еще раз подчеркиваю: вы просто ужаснетесь от этого», — добавил Лукашенко. Он также поведал, что зарубежные спецслужбы якобы были удивлены тому, какую серьезную операцию смог провести КГБ Белоруссии. «Россияне сказали, что это бывает раз в жизни спецслужб, чтобы далеко на подступах раскрыть подобный заговор, — сообщил Лукашенко. — Никто же фейками не занимался: мы показываем конкретные факты. Но самое главное — они же признаются».

Читайте на эту тему: Зачем официальному Минску версия о заговоре против Лукашенко?