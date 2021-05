Вашингтон, , 14:07 — REGNUM Участники состоявшихся 6 мая парламентских слушаний, организованных комиссией по правам человека Конгресса США, выступили за расширение санкций в отношении официального Минска и аффилированного с ним бизнеса. К расширению санкций призвали находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а также ряд американских деятелей.

«Правозащитники и наблюдатели сообщают, что по состоянию на март 2021 года более 32 000 белорусов, включая журналистов, были временно задержаны и заключены в тюрьму, а около 200 признаны политическими заключенными. По меньшей мере 10 демонстрантов погибли или были убиты при подозрительных обстоятельствах. США и Европейский союз осудили фальсификацию выборов и насилие, ответили на это введением санкций. Лукашенко заручился поддержкой Российской Федерации, которая стремилась использовать экономическую зависимость Белоруссии в свою пользу», — сказано в публикации на сайте американской комиссии.

Тихановская была представлена как «председатель Координационного совета по передаче власти» (Chair, Coordination Council for the Transfer of Power). Она похвалила США за возобновление режима экономических санкций и введение визовых ограничений в отношении девяти белорусских предприятий, чиновников, силовиков и пропагандистов. Тихановская предложила расширить санкционный список. Кроме того, она предложила США выступить организатором специальной международной конференции по Белоруссии с широким представительством участников. В этом оппозиционерку поддержал сопредседатель комиссии конгресса Кристофер Смит.

Участие в мероприятии также приняли директор Центра восточных исследований Адам Эберхардт, член «Ученого совета жертв коммунизма» Пол Гоббл, координатор «Комитета защиты журналистов» (CPJ) Гулноза Саид, бывший помощник госсекретаря США и руководитель ряда европейских проектов Дэвид Крамер. Последний традиционно обрушился с обвинениями на Россию и призвал «нацелиться на «кошельки Лукашенко» — представителей бизнеса, поддерживающих белорусского правителя финансово.

Крамер отметил, что в санкционные списки США необходимо «включить и граждан России, благодаря которым Лукашенко остается у власти, и таких же граждан Белоруссии». По его мнению, пострадать должны Михаил Гуцериев и Герман Греф, которые реализуют в Белоруссии бизнес-проекты, а также управделами белорусского президента Виктор Шейман и ряд тесно связанных с Александром Лукашенко бизнесменов — Владимир Пефтиев, Александр Мошенский, Александр Зайцев, Николай Воробей, Алексей Алексин. Под удар планируется поставить сотрудничающие с официальным Минском российские компании «Газпром» и «Газпромбанк», «Сбербанк», «Банк ВТБ», «ВЭБ», «Славнефть» и «Роснефть», а также журналистов российской RT.

