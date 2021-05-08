Чебоксары, , 06:21 — REGNUM В Чувашии проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек при пожаре в Канаше. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Возгорание произошло 6 мая около 23:00 в одной из квартир двухэтажного дома в городе Канаше. На месте тушения спасатели обнаружили тела двух мужчин — 45-летнего и 49-летнего граждан.

Ведомство организовало доследственную проверку, назначен ряд экспертиз.

«По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении», — полагают в следственном управлении, отмечая, что нет данных о «криминальном характере смерти».

По данным спасателей, с начала года в Чувашии произошли 562 пожара. Общий материальный ущерб от них составил почти 11 миллионов рублей. Огонь унес жизни 49 человек, еще 18 получили травмы. Спасены 59 человек.