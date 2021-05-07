Большереченский р-н, , 14:06 — REGNUM С жителями серьёзно пострадавшей от пожара деревни Каракуль Большереченского района Омской области 7 мая пообщался губернатор региона Александр Бурков. По его словам, в Каракуле в результате крупного пожара, произошедшего 6 мая, без крова остались 12 семей.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в Омской области сложилась сложная обстановка в связи с природными пожарами. С начала пожароопасного сезона зафиксировано 5556 термических точек, 252 лесных пожара.

За «безответственное отношение к борьбе с природными пожарами» Бурков раскритиковал глав районов. Он поручил муниципалитетам выполнить все необходимые противопожарные мероприятия в кратчайшие сроки.

Приводятся данные, что 1 мая в деревне Карбаиново Тюкалинского района сгорел одноквартирный дом и надворные постройки. 2 мая произошло сразу два пожара в посёлке Северо-Любинском, сгорели пять жилых домов и хозпостройки. Предварительная причина возгораний — неосторожное обращение с огнём при сжигании сухой травы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая произошла трагедия в деревне Каракуль Большереченского района. Сгорело 25 строений, в том числе 14 жилых домов и продуктовый магазин. Возбуждено уголовное дело о халатности. По предварительным данным, огонь пришёл со стороны Колосовского района через болотистую местность с камышом. Пламя быстро распространилось по деревне из-за сильного ветра.

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7 мая глава региона осмотрел территории севера области, оценив пожарную обстановку с вертолёта. Выяснилось, что, несмотря на неоднократные решения КЧС, десятиметровая минерализованная полоса в границах населённых пунктах создана только в 272 из 1440. Значительная часть техники подразделений добровольной пожарной охраны выработала свой ресурс.

После облёта Бурков поставил под сомнение отчёты глав районов, в которых говорилось о том, что противопожарная ситуация под контролем.

«В Каракуле 12 семей остались без крова. И сейчас мы вынуждены изыскивать средства, хотя бюджет дефицитный, и помогать людям восстанавливать жильё, компенсировать за потерянную скотину, птицу. Такое отношение руководителей тех или иных районов приводит к критическим ситуациям», — заявил Бурков, добавив, что каракульским погорельцам будет оказана помощь.

По имеющейся информации, министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин получил выговор.

На заседании были определены первоочередные задачи и намечен план дальнейшей оперативной работы. На особый контроль решено взять заброшенные дома и дачи.

Напомним, в Омской области с 27 апреля до 27 июня действует особый противопожарный режим. Нарушителям грозят штрафы.

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