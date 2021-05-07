Ташкент, , 14:06 — REGNUM Водитель автомобиля Damas сбил трех человек, двое из которых погибли, и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили 7 мая в УВД Сурхандарьинской области Узбекистана.

Авария произошла в 22:45 (20:45 мск) 6 мая в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана. Автомобиль сбил трех пешеходов, которые шли по обочине.

Позднее полиция задержала водителя. Им оказался 31-летний местный житель. Он управлял автомобилем без необходимых документов. Против нарушителя возбудили два уголовных дела, связанных со смертельным ДТП и бегством с места аварии.

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