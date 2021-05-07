Ростов-на-Дону, , 14:03 — REGNUM В Ростовской области аграрии засеяли более 600 тыс. гектаров, что составляет почти 37% от общей посевной площади. Темпы весенне-полевых работ затянулись из-за погодных условий, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 7 мая.

«В этом году погодные условия внесли свои коррективы в ход полевых работ, однако донские земледельцы, пользуясь погожими днями, активизировали сев яровых культур и продолжают весь комплекс полевых работ», — уточнил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 366 тыс. гектаров (56% от плана), техническими культурами — 170 тыс. гектаров (21%). Продолжается закладка урожая овощей и бахчевых культур.

ИА REGNUM напоминает, что в пандемийном 2020 году труженики донского села завершили сев яровых культур на площади около 1,7 млн гектаров к 5 июня. При этом погодные условия также сказались на темпе посевной кампании.