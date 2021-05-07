Красногорск, 7 мая, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В рамках акции «Лес Победы» в Подмосковье высадили более 41 тысячи деревьев и кустарников. Об этом 7 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

Mosreg.ru Перед посадкой деревьев

Акция стартовала на территории региона 26 апреля. В рамках нее все желающие могут посадить дерево в лесу или неподалеку от дома. Мероприятие продлится до 25 мая.

«На сегодняшний день мы преодолели последствия страшной напасти 2010 года — короеда-типографа. Расчистили леса, засеяли 50 тыс. гектаров, на многих из них уже выросли молодые сосны в 1,5−2 м высотой», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.