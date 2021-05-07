Воронеж, , 14:02 — REGNUM Заказчик и пособник убийства по найму предстанут перед судом в Воронежской области, сообщила 7 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Воронежской области Ольга Бовт. Также будут судить ещё одного фигуранта резонансного уголовного дела, который обвиняется в укрывательстве преступника.

По версии следствия, 52-летний бизнесмен из Москвы задолжал своему 56-летнему приятелю более двух миллионов долларов США, и чтобы решить эти проблемы, решил организовать убийство кредитора. Осенью 2019 года он предложил 43-летнему знакомому найти исполнителей убийства, тот согласился это сделать за три миллиона рублей. После этого заказчик предоставил фото предполагаемой жертвы, подробную информацию о месте его проживания и роде деятельности, используемом автотранспорте, и передал часть гонорара в размере семи тысяч долларов США, а чуть позже — 800 тысяч рублей в качестве оплаты за планируемое убийство.

Заказ было предложено выполнить ранее судимому 61-летнему жителю Москвы за миллион рублей. Тот согласился, получил аванс в 100 тыс. рублей и сведения о предполагаемой жертве. 24 февраля 2020 года около 07:00 исполнитель прибыл к даче «заказанного» бизнесмена в Рамонский район Воронежской области. Увидев выезжавший из двора домовладения автомобиль Nissan, исполнитель произвел не менее шести выстрелов из пистолета в водителя. Однако за рулём находился не сам бизнесмен, а его 23-летний сын, молодой человек скончался на месте. Стрелявший скрылся с места преступления, выкинув оружие и свою куртку в близлежащем лесном массиве, обронив при этом перчатку. В последующем на куртке и потерянной перчатке экспертным путем был выявлен генетический профиль преступника. Сам преступник скрылся на ожидавшем его автомобиле.

После задержания 61-летний исполнитель полностью признал вину, он сообщил следователям, что был нанят для убийства не погибшего, а его отца, которому принадлежал автомобиль. Кроме того, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Обвиняемый заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое в апреле 2021 года было удовлетворено прокурором, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

52-летнему организатору убийства также было предъявлено обвинение в совершении данного преступления, в отношении него судом по ходатайству следственных органов избрана мера пресечения виде заключения под стражу. На первоначальном этапе следствия обвиняемый сознался в содеянном, однако затем отказался от показаний и не признал вину. Также 52-летний мужчина обвиняется в использовании заведомо подложного паспорта гражданина Российской Федерации, от дачи каких — либо показаний по данному факту обвиняемый также отказался.