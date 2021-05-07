Таллин, , 14:00 — REGNUM Принудительная ассимиляция национальных меньшинств запрещена международным правом. Если им не будет дана возможность получать качественное образование на родном языке, это будет ассимиляция, что и происходит в сфере образования Эстонии. Об этом депутат Европарламента Эстонии Яна Тоом заявила в интервью изданию Eesti Paevaleht.

Яна Тоом считает, что эстонский язык следует изучать на уроках эстонского языка и никак иначе. «Языки изучаются на языковых уроках. Министр образования Лийна Керсна сказала — я читала и не верила своим глазам, — что государственный язык нельзя понять на уроках языка. Ну, привет! Что это за язык, с которым вы не можете разобраться на уроке языка?»

Она напомнила, что столь массовое закрытие русских школ в Эстонии происходит впервые за долгую историю: «Во время немецкой оккупации русские школы не закрывались. Во время Второй мировой войны в Эстонии были русские школы».

Евродепутат на своем примере опровергла убеждения многих эстонцев, что знание госязыка местными русскими можно достичь лишь эстонизацией русских школ и детсадов: «Я училась в русской школе. Я училась в русской школе в советское время. Что не так с моим эстонским?»