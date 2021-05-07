Саратов, , 14:39 — REGNUM В Саратовской области сохраняется пожароопасная ситуация. Только за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 22 ландшафтных пожара на площади 174 гектара. Об этом 7 мая сообщил на своей странице в соцсетях председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Больше всего огнем за минувший день были охвачены территории Советского района — 86 гектаров, в остальных районах — менее 10 га.

С начала года в Саратовской области зарегистрировали 733 ладшафтных пожаров на площади 12 954 гектаров.

ИА REGNUM напоминает, 4 мая около 11:00 (местное время) на площади приблизительно 0,02 гектара произошло возгорание травы около села Старая Яблонка Хвалынского района. Предварительно, причиной пожара могло стать разведение костра неустановленными лицами. К тушению пожара привлекали более 120 человек, 12 единиц спецтехники и местных жителей. В результате возгорание оперативно ликвидировали.

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