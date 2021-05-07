Москва, , 14:45 — REGNUM Российский боксёр Александр Беспутин свой следующий бой проведет в сентябре текущего года. Об этом 7 мая сообщил сам спортсмен.

«В сентябре буду в бою», — приводит его слова ТАСС. При этом он не уточнил, кто станет его соперником.

В то же время, ранее следующий бой боксёра должен был пройти в Санкт-Петербурге летом, однако спортсмен получил травму.

Напомним, 20 марта Александр Беспутин победил техническим нокаутом в 10-раундовом рейтинговом бою представителя Украины Виктора Плотникова и это был его первый поединок после того, как он был в декабре 2019 года лишен пояса чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг за положительный допинг-тест.

Отметим, в настоящее время в активе 30-летнего ни разу непобежденного Беспутина 14 (десять — нокаутом) побед.