Киев, , 14:45 — REGNUM На Украине завершено досудебное расследование взрывов на военных складах у населённого пункта Сватово. Об этом сообщила 7 мая пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Следователи установили, что взрывы произошли из-за небрежного отношения к военной службе двух командиров реактивных артиллерийских батарей. Обвиняемые не обеспечили безопасное размещение военной техники, не провели обустройство капониров и окопов для безопасного хранения боеприпасов.

«В результате стало возможным уничтожение вверенной им военной техники во время пожара на территории объединённого склада ракетно-артиллерийского вооружения в городе Сватово, что привело к детонации боеприпасов. Государству причинено более 18 млн грн ($650 тыс. по нынешнему курсу — ИА REGNUM) имущественного ущерба», — сказано в сообщении.

Отметим также, что в результате пожара на складе погибли три человека.

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Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Виннице произошёл пожар в офисном центре. Спасатели нашли тело жертвы пожара. Ею оказалась молодая женщина, которая не успела выбраться из здания.

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