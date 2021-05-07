Сеул, , 14:46 — REGNUM Более 200 граждан Южной Кореи прибыли на родину из Бангалора (Индия). Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на свои источники.

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Согласно опубликованным данным, самолёт южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines с 203 гражданами Южной Кореи и одним гражданином Индии прибыл в аэропорт Инчхон 7 мая в 6:22 по местному времени.

Известно, что первоначально предполагалось, что самолёт доставит в Южную Корею 206 пассажиров, однако двум из них было отказано в перевозке из-за положительного результата теста на коронавирус.

Отметим, что это второй с начала недели рейс, доставивший граждан Южной Кореи из Индии. 4 мая самолёт индийской авиакомпании Vistara доставил из индийского города Ченнаи 172 пассажира.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Индии выявили более 414 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране превысило 21,4 млн человек.