Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Члены палаты представителей американского штата Техас принял 6 мая поддержанный Республиканской партией законопроект, ограничивающий почтовое голосование, сообщает The Hill.

Документ был принят 81 законодателем против 64 в ходе ночной сессии, несмотря на ожесточенное противостояние со стороны демократов.

В рамках законопроекта официальные лица штата не могут высылать заявления на получения бюллетеней для почтового голосования без предварительного на то запроса. Кроме того, закон устанавливает строгие правила относительно числа машин для голосования на избирательных участках в крупных городах.

В свою очередь, сенат штата принял схожее решение, которое также ограничивает раннее голосование и вводит запрет на мобильное голосование.