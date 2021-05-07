Ярославль, , 13:55 — REGNUM В деревне Семеновское Ярославского района неизвестные вандалы повредили 33 надгробия на местном кладбище. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ярославской области.

Место происшествия Yarnews.net

Сообщение поступило в районный отдел полиции, возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умершим и местами их захоронения».

«По факту повреждения надгробий подразделением дознания ОМВД России по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 244 УК РФ. 6 мая в ОМВД России по Ярославскому району поступило заявление о повреждении 33 памятников на кладбище в районе д. Семёновское. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных оперативных мероприятий, направленных на установление лиц причастных к совершению преступления, сбор доказательств, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Поврежденные надгробия Yarnews.net

Уголовное дело стало уже вторым по счету. Как пояснили в УМВД, ранее подобный случай уже фиксировался. Как сообщают местные жители и родственники умерших, ранее на памятниках появились надписи, нанесенные красной краской. Кладбище в районе деревни Семеновское Ярославского района является армянским.