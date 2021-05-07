Минск, , 13:54 — REGNUM Правительство Белоруссии применит «симметричные и ассиметричные санкции, которые подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Белоруссии». Об этом 7 мая заявил министр иностранных дел постсоветской республики Владимир Макей.

Комментируя тему западных санкций в отношении официального Минска, министр поведал, что тему эту продвигают «беглые белорусские преступники, находящиеся в некоторых западных странах». Он отметил, что «многие стенают сейчас в интернете, что руководство Белоруссии, принимая решение об ответных мерах по этим санкциям, якобы делает себе выстрел в ногу, и так далее, и тому подобное». Макей заверил, что «никто не будет себе делать никаких выстрелов — ни в ногу, ни в голову, ни в сердце, ни куда-то ещё».

«Мы очень чётко просчитываем все варианты и не допустим того, чтобы наши меры повлияли на экономическое развитие страны, благосостояние простых граждан», — заверил белорусский чиновник.

Оценивая ответные санкционные меры Минска. Макей сообщил: «Они подготовлены. Они будут абсолютно ассиметричными и адекватными той ситуации, которая складывается. Поэтому без ответа никакие шаги оппонентов ‑ и европейских, и западных стран — не останутся. Эти меры сейчас, действительно, отработаны. Мы подождём дальнейшей ситуации и посмотрим, к каким решениям придут наши партнёры на Западе».

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Напомним, США и ЕС, а также их партнёры не признали итоги белорусской президентской кампании 2020 года, по итогам которой бессменно правящий с 1994 года Александр Лукашенко сохранил за собой президентской кресло. К официальному Минску были применены санкции — в отношении предприятий и физлиц. Международный чемпионат по хоккею был отменён — западные компании отказались спонсировать «кровавый хоккей» при разгуле террора.

Лукашенко 30 марта подписал указ №128 «О применении специальных мер». Документ запрещает завозить в Белоруссию и продавать на её территории товары из стран, применивших к официальному Минску санкции.

Совмин Белоруссии постановлением № 240 от 23 апреля под предлогом «обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа» запретил импорт таких товаров и реализацию их на территории постсоветской республики. Под запрет попали производители косметики и других товаров, отказавшиеся спонсировать XV по хоккею в Минске. При этом правительство Белоруссии занесло удар по российскому производителю автомобилей чешской марки Skoda.

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