Нур-Султан, , 13:50 — REGNUM Около 64% жителей Казахстана положительно оценили вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщает бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope со ссылкой на данные своего социологического опроса.

Опрос проходил с 27 по 30 апреля 2021 года на казахском и русском языках путем телефонных звонков. В нем приняло участие 1,1 тыс. человек в 14 областях и городах.

Бюро отмечает, что в начале пандемии согласие на вакцинацию высказывали лишь 30% населения, еще 34% изменили свое отношение по этому вопросу. Вместе с тем, 23% высказываются против вакцинации. При этом, 9% поменяли мнение, а 14% — всегда выступали против вакцинации.

Отмечается, что в ноябре 2020 года готовность поставить прививку высказали только 14%, а 33% сказали, что готовы вакцинироваться только после испытаний препаратов.