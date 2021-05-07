Красногорск, , 13:50 — REGNUM Временный порядок дистанционной регистрации безработных в Подмосковье продлили по 31 июля 2021 года. Об этом 7 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

При дистанционном оформлении гражданина в качестве безработного регистрация проводится на портале «Работа в России» по адресу trudvsem.ru. Всю информацию о налоговых отчислениях для назначения пособия служба занятости берет из государственных информационных систем. Направление гражданина на работу тоже проводится дистанционно.

«С прошлого года реализована возможность дистанционной подачи заявления на признание безработным. Такой возможностью воспользовались более 350 тыс. жителей региона», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Чиновник также отметила, что по состоянию на 7 мая в Подмосковье на бирже труда стоят более 89 тысяч жителей, а пособие по безработице получают свыше 33 тысяч человек.

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