Берлин, , 13:51 — REGNUM Россия может сохранить свой статус сверхдержавы с помощью беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и гиперзвуковой ракеты «Циркон». Такое мнение 7 мая высказал эксперт немецкого издания Focus Томас Егер.

По мнению эксперта, сохранению Россией статуса сверхдержавы препятствуют создание в США космических сил, а также планы Китая по постройке собственной космической станции, и потому российская сторона, как считает Егер модернизирует «потенциал стратегического устрашения».

При этом автор материала отмечает такие виды российского оружия, как атомный подводный беспилотный аппарат «Посейдон» (2М39) и гиперзвуковую ракету «Циркон» (3М22).

Как указывает специалист, после создания «Посейдона» Россия способна нанести ответный ядерный удар из глубин океана.

«Согласно описаниям, «Посейдон» стремительно приближается к вражескому побережью и вызывает там радиоактивное цунами», — добавляет Егер.

В то же время, говоря о ракете «Циркон», эксперт отметил, что она обладает огромной скоростью, из-за чего ее невозможно отразить, и уточнил, что при этом Россия продолжает вести модернизацию данной системы, как он считает, для «еще большего устрашения».

По мнению эксперта, два этих новых вида российского оружия способны обеспечить влияние Москвы в мире, а также позволить России не оказаться втянутой в конфликт Китая и США.

«Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики», — заключил Егер.

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