Бишкек, 7 мая, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Россия предлагает помощь, но не будет решать внутренние проблемы независимых государств. Такое мнение высказал российский эксперт по Туркестану Павел Данилов, комментируя тему переговоров президентов Таджикистана и России.

Пресс-служба ОДКБ Флаги членов ОДКБ

По мнению политолога, поездка президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву на празднование Дня Победы «планировалась заранее», задолго до конфликта на границе, который произошел в конце апреля 2021 года.

«Если мы говорим о поддержке России во время столкновений на киргизско-таджикской границе, то Москва остается нейтральной. Чтобы занять чью-то сторону, у России должны быть интересы в прошедшем конфликте. Но их нет», — подчеркнул Данилов.

«Обе страны — Киргизия и Таджикистан — входят в ОДКБ, в обеих странах расположены российские военные базы. «Кант» в Киргизии и 201-я база в Таджикистане. Поэтому настроения в России по отношению к Бишкеку и Душанбе как были нейтральными, так и остались. Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела своих партнеров, они являются независимыми государствами и должны решать свои проблемы по возможности самостоятельно».

Данилов отметил, что Россия никому не навязывает свою помощь.

«Страны постсоветского пространства получили независимость, но некоторые до сих пор не прочувствовали ее. Россия никому не навязывает свое видение мира и свою помощь. Если кто-то обратится за помощью при серьезных проблемах — пожалуйста. Не обратиться — и слава богу. Когда независимые страны могут самостоятельно решать возникающие трудности, за них можно только порадоваться», — отметил политолог.

По мнению Данилова, некоторые страны региона никак не могут искоренить старые привычки «бежать за помощью» к ближайшему сильному соседу.

«Вы выросли. Не ждите, что кто-то решит ваши проблемы за вас. Нашлись люди, которые обвинили Россию в бездействии во время прошедшего приграничного конфликта. Москва предложила свои посреднические услуги для налаживания переговорного процесса. Россия открыта к диалогу и готова разговаривать со всеми сторонами конфликта, в том числе и потому, что заинтересована в стабильности и безопасности в Центральной Азии».