Рига, , 13:44 — REGNUM Представители правых националистических партий Латвии намерены строго следить за мероприятиями возле Памятника Освободителям (Риги от немецко-фашистских войск) 9 мая и готовы потребовать от полиции принять меры, если произойдет нарушение ковид-ограничений на массовые мероприятия.

Об этом говорится в совместном заявлении фракции Национального объединения и Новой консервативной партии в Рижской думе. В тексте подчеркивается, что фракции возлагают на руководство полиции всю ответственность за якобы нарушения ограничений на собрания, «если таковые не будут устранены».

Они напомнили, что в связи с эпидемиологической ситуацией любые публичные организованные мероприятия запрещены, а число участников пикетов ограничено до десяти человек.

Националисты не скрывают, что выступают категорически против мероприятий, связанных с Днем Победы 9 мая. «Мы категорически против этого идеологически противоположного, не уважающего и оскорбляющего самые тяжелые страницы истории Латвии мероприятия — против его организации или допущения любых отступлений по части соблюдения требований закона», — говорится в сообщении.