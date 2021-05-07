Киев, , 13:49 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил участие в «Крымской платформе» с коллегами из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга — Софи Вильмес, Стефаном Блоком и Жаном Ассельборном. Об этом Кулеба заявил 7 мая во время пресс-конференции.

«Мы говорили о «Крымской платформе», и мы будем ждать гостей из Бельгии, из Нидерландов и Люксембурга и их участия в этой платформе», — сказал он.

Министр поблагодарил коллег за визит на Украину, отметив, что последний раз подобное посещение состоялось в 2015 году.

Напомним, «Крымская платформа» — это некая площадка для обсуждения проблемы «возврата» Крыма в состав Украины. После воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, власти Украины продолжают считать Крым своей территорией и заявляют о его «оккупации», игнорируя результаты референдума о самоопределении полуострова.

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Как сообщало, ранее главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга посетили Украину, в частности, линию соприкосновения в Донбассе.

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