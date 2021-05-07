Киев, , 13:59 — REGNUM Международное сообщество и лидеры других государств должны дать оценку бездействию правоохранительных органов на Украине, которые позволяют национал-радикалам творить бесчинства на улицах, нападать и избивать членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и представителей СМИ, которые им не нравятся.

Такое мнение в эфире телеканала «Первый независимый» высказал 7 мая адвокат Иван Либерман.

Адвокат отметил, что незаконные действия радикальных националистических организаций покрываются руководством правоохранительных органов Украины, поэтому оценку этим действиям должно дать международное сообщество.

«Генеральный директор американо-еврейского комитета Дэвид Харрис уже выразил свою позицию, и мы ожидаем его приезд в Украину. Мы будем совместно делать большую конференцию. Для того, чтобы президенты различных стран мира, лидеры государств дали оценку правоохранительным органам Украины. Должна быть оценка, а уже потом — ответная реакция», — сказал Либерман.

Также он добавил, что критика оппозиции или отдельных политиков — это «нормально и приемлемо», но она должна выражаться цивилизованно, а не в избиении неугодных.

«Если кто-то хочет критиковать — пусть выражает свою позицию официально: на бумаге, в постановлениях, в каких-то решениях — цивилизованно. Недопустимо просто выходить и уничтожать имущество, бить людей до полусмерти. Я действительно беспокоюсь за жизнь и здоровье каждого журналиста, который сегодня объективно освещает правду — это действительно реальный риск», — объяснил адвокат, порекомендовав журналистам не терять бдительность.

В заключение Либерман подчеркнул, что, по его мнению, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук — единственный топ-политик, который способен остановить «криминальный беспредел» в стране, и если бы он был у власти, «то такого безобразия, раздора, разгула, непонятного разбоя и политического, и физического не было бы».

ИА REGNUM напоминает, что за последние дни украинские националисты отметились очередными вопиющими акциями, которые остались без внимания правоохрательных органов. В частности, сотни радикалов устроили в Одессе т.н. «Марш защитников» в годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, а 28 апреля в Киеве прошлое первое в истории независимой Украины шествие в честь создания дивизии СС «Галичина».