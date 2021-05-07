7 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что администрация социальной сети Facebook удалила сеть, состоявшую из учётных записей и страниц, связанных с партией «Слуга народа».

Оксана Переможенко, , 15:00 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook удалила сеть, состоявшую из учётных записей и страниц, связанных с украинской парламентской партией «Слуга народа», сказано в отчёте, опубликованном 6 мая руководством Facebook.

Предводитель Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

Уточняется, что администрация соцсети удалила 105 учётных записей в Facebook, 24 страницы и пять учётных записей в социальной сети Instagram, поскольку с их помощью происходило спланированное продвижение дезинформации. По оценке администрации социальной сети, на рекламу «ботофермы» было потрачено в общей сложности около $210 тыс.

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Данную новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Страна.ua», а также читатели страницы украинского журналиста Анатолия Шария. Были те, кто отметил, что потраченные деньги можно было направить на пользу общества, например на медицину. Иные считают, что в дальнейшем в социальной сети заведут новые аккаунты и эта деятельность продолжится.

«Зе[ленский] ничего не перепутал, воскликнув: «Они здесь, они везде?..» — спросила Людмила Х.

«Житомирские перезревшие домохозяйки остались без зарплаты. Печалька», — написал Дмитрий М.

«А я-то думаю, что так скучно стало на фб», — добавила Лисса Б.

«Баблишко слили, сколько из него украли? Хотя, считай, у людей украли всё», — пишет Елена К.

Facebook (сс) downloadsource.fr

«Есть такая работа — гадить в социальных сетях за деньги. Симбиоз современных технологий и колхозного хамства», — отметил Дмитрий Г.

«Веселая у них работа, и у тех, и у других», — считает Владимир Викторыч.

«Да неужели! А тех, кто критикует, — банят», — подчеркнула Вера В.

«Вот он — результат идеализации талантливого человека: если талантливый — значит добрый, умный, справедливый… нет, ничего это не значит», — добавила Екатерина С.

«Надо задаться вопросом, почему ему и его «95-му кварталу» можно было критиковать всех, может, его к президентству готовили задолго для нас, лохов», — предположила Елена Т.

«Да и ботов он подобрал, читаешь — и непонятно, то ли первоклашки шалят, то ли пациенты с неустойчивой психикой до компьютера дорвались», — пишет Валентин Х.

«А родители детей, у которых страшный диагноз, просят деньги на спасение ребёнка!» — подчеркнула Валюша М.

«Приятно заплатить налоги в эту помойную яму», — отметил Вадим Л.

«Та они уже наверняка все перерегистрировались и включились в работу», — добавила Светлана Г.

«Люди! Люди! Человеки! Помните, за красивой оберткой может быть не только шоколад, но и го*но!!!» — отреагировал Кино Механик.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«То-то я смотрю, что мне не с кем поругаться», — отметила Ирина Р.

«За эти деньги можно сделать пару качественных палат интенсивной терапии и спасти несколько жизней…» — написала Waleria B. B.

«Новых найдет… А по поводу денег, так не свое — не… жалко. Ему не (!) жалко», — подытожила Елена П.

«Интересно, собирается ли сегодня центр противодействия дезинформации? Дело нешуточное. «Фейсбук» блокирует ботофермы Зеленского. Пора сказать своё веское слово нигде и одновременно всюду находящемуся органу», — задалась вопросом бывший министр юстиции Елена Лукаш в своем телеграм-канале.

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