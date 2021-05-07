Минск, , 13:35 — REGNUM «Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 мая 2021 года, по предварительным данным, составили 7 277,9 млн. долларов США (в эквиваленте)», — сообщили 7 мая пресс-служба Нацбанка Белоруссии.

С начала года ЗВР Белоруссии снижены на 2,6%. Основные направления денежно-кредитной политики на 2021 год предусматривают объём международных резервных активов на 1 января 2022 года не менее $6 млрд.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

Напомним, к 1 апреля госдолг Белоруссии составил 59,3 млрд белорусских рублей ($23,2 млрд в эквиваленте). Основным кредитором официального Минска выступает Россия.