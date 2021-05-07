Москва, , 13:35 — REGNUM На сегодняшний день преждевременно говорить о том, что в Северное полушарие придёт «красная жара». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пока рано говорить об июне… Лето будет нормальное, умеренное, теплое, в рамках климатической нормы», — сказал Тишковец.

По его словам, в начале следующей недели погода в Москве вернётся «в рамки климатической нормы»: «Ночью +1…+3, днем +16…+18, то к 11 мая уже ночью +4…+6, днем +19…+21, ну и в середине следующей недели подойдем к параметрам первого летнего месяца, когда днем можно рассчитывать на +21…+23 тепла».