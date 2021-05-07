Ашхабад, 7 мая, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Китай за сотрудничество в медицине в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

thierry ehrmann Гурбангулы Бердымухамедов

6 мая состоялся телефонный разговор главы Туркмении с председателем КНР Си Цзиньпином. Собеседники обсудили развитие двусторонних отношений в различных сферах.

Приоритетным направлением экономического сотрудничества назван нефтегазовый сектор, в том числе эксплуатация газопровода Туркмения — Китай.

Стороны отметили необходимость расширения связей в гуманитарной сфере, в том числе в сфере образования, науки, культуры, спорта и туризма.

Главы государств обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, а также совместную борьбу с распространением коронавируса.