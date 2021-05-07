Санкт-Петербург, 7 мая, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Все участники, гости и журналисты, которые будут присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме, обязаны будут пройти тестирование на коронавирус. А те, кто будет присутствовать на пленарном заседании форума, пройдут ПЦР-тестирование дважды. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе ПМЭФ.

Валентин Илюшин ИА REGNUM ПМЭФ во времена до появления COVID-19

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В личном кабинете всем участникам и посетителям форума придется заполнить данные о перенесенном СOVID-19, наличии или отсутствии антител к этой болезни и вакцинации.

ПЦР-тестирование будет организовано с 1 июня в одном из пунктов, которые развернут в аэропорту «Пулково», на Московском вокзале и в отелях на территории Петербурга. Тест должен быть сдан не позднее чем за сутки до посещения площадки ПМЭФ-2021. Его результат автоматически загрузится в систему аккредитации, и если он отрицательный — активируется бейдж для доступа на площадку.

«Тем, кто планирует посетить пленарное заседание Форума, необходимо будет пройти дополнительное ПЦР-тестирование за сутки до заседания. Иностранным участникам придется также пройти ПЦР-тестирование за 72 часа до пересечения границы, и затем — за сутки до прибытия на площадку Форума. Соблюдать карантин по прибытии не нужно», — разъяснили в пресс-службе ПМЭФ.

На форум не допустят лиц с температурой тела выше 37,1 градуса и без средств индивидуальной защиты. На ПМЭФ будут работать медицинские кабинеты и дежурить бригады скорой медицинской помощи, в том числе бригады англоговорящих врачей.

«При разработке регламентов эпидемиологической безопасности мы руководствовались принципом разумной достаточности. Все процедуры, связанные с аккредитацией и доступом на площадку, отвечают рекомендациям ВОЗ и Роспотребнадзора, при этом доступны и легко выполнимы», — заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.