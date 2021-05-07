Казань, , 14:38 — REGNUM В Татарии еще у шести жителей подтвердилось наличие британского штамма новой коронавирусной инфекции. Об этом 7 мая заявила замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

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Она уточнила, что все случаи заражения единичны и не связаны друг с другом. В региональном Роспотребнадзоре каждый случай заболевания обследуется подробно. Всего в Татарии на 7 мая зарегистрировано 18 случаев заражения британским штаммом коронавируса. На всю республику это не такое большое количество, добавила Авдонина.

ИА REGNUM напоминает, в конце апреля в Татарии еще у четверых жителей был выявлен британский штамм COVID-19. Всего новую мутацию вируса на тот момент обнаружили у 12 человек.

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