Сеул, , 13:49 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали небольшой рост уровня поддержки политики главы государства. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведённого с 4 по 6 мая среди 1002 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина составил 34%, что на 5% больше, чем на прошлой неделе.

Не одобряют деятельность главы государства 58% опрошенных, от ответа воздержались 8% респондентов.

Среди положительной оценки респонденты отметили меры борьбы с пандемией коронавируса, международную политику, честность, открытость и прозрачность действий. А среди отрицательной оценки — политику в сфере недвижимости, недостаточные усилия по борьбе с пандемией, недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем, односторонность политики.