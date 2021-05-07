Лондон, , 13:48 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» намерен продлить соглашение со своим итальянским полузащитником Жоржиньо. Об этом 7 мая сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, руководство лондонской команды собирается в скором времени начать переговоры с 29-летним футболистом о продлении контракта с ним. При этом уточняется, что сам игрока также хочет продлит свое соглашение с нынешним клубом, так как считает такой вариант развития своей игровой карьеры приоритетным.

Отметим, Жоржиньо перешел в «Челси» из «Наполи» летом 2018 года за €57 млн и в нынешнем сезоне сыграл в составе лондонской команды в 24 матчах, отметившись в них шестью (все — с пенальти) голами и одной результативной передачей. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.