Пермь, , 13:23 — REGNUM В Перми по результатам доследственной проверки по факту падения остановочного павильона на местную жительницу возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи усмотрели признаки преступления по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, из-за допущенной чиновниками муниципального департамента транспорта халатности при содержании и ремонте остановочного павильона «ул. Вильвенская» днем 1 мая конструкция остановки упала на 45-летнюю женщину. Проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных должностных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая по Пермскому краю пронёсся ураган. Порывы ветра достигали 24 метров в секунду. В Перми ураган повалил остановку, которая придавила женщину. Горожанке потребовалась госпитализация.

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