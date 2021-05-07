Душанбе, , 13:22 — REGNUM Грязевой массой селя разрушило мост на автодороге Рудаки — Уяли в Хатлонской области Таджикистана. Об этом заявил пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям республики Умед Юсуфи, сообщает агентство «Авеста».

По его словам, селевым паводком повредило сооружения по обеспечению воды в районе Абдурахмони Джоми Хатлонской области. Кроме того, в городе Кулябе затопило 14 приусадебных участков местных жителей и смыло защитные сооружения с моста, который соединяет Куляб с Муминабадским районом.

Ливни также привели к сходу селей в русле реки Долонсой в городе Турсунзаде. Это привело к затоплению 14 жилых домов и 4 га пахотных земель.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в городе Ханабаде Андижанской области Узбекистана в результате схода селя погибли двое детей.

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