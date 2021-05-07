Киев, 7 мая, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Делегация Вашингтона во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Киев 6 мая показательно отказалась встречаться с украинской оппозицией, заявил в эфире украинского телевидения бывший посол в США Александр Чалый.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

Дипломат заявил, что традиционно представители США в ходе рабочих визитов на Украину всегда имеют в плане встречу с оппозицией», а также с общественностью или молодежью.»В ходе визита было два важных момента… Американцы поставили завтрак в парламенте. Причем они могли бы поставить встречу с Разумковым, тогда на ней были бы все главы фракций, согласно протоколу Верховной рады. Но они не хотели придавать особого статуса спикеру украинского парламента. А отказ американской дипломатии от встречи с украинской оппозицией является сигналом о том, что США не признает существование в Украине какой-то оппозиции», — сказал Чалый.

ИА REGNUM напоминает, что лидер политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» (располагает второй по величине фракцией в Раде нынешнего созыва и, согласно данным соцопросов, является одним из лидеров, с рейтингом на уровне «Слуги народа») Виктор Медведчук находится под санкциями США еще с 2014 года.