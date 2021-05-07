Новосибирск, , 13:19 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки было выявлено 69 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 73 случая.

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«Скончались ещё три женщины в возрасте 70, 80 и 87 лет. Всего в регионе умерли 1780 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 38 человек, на ИВЛ — три пациента».Всего в регионе зарегистрирован 41 621 случай заражения коронавирусом, в том числе у 2525 детей; 38 004 пациента выздоровели (+58 за сутки).