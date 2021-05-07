Набережные Челны, Татария, , 13:50 — REGNUM Компания «КамАЗ» в преддверии Дня Победы организует для своих ветеранов показ под открытым небом военного художественного фильма «Битва за Севастополь». Вечер памяти состоится 7 мая на городской площади Азатлык.

Как сообщает пресс-служба компании, после торжественной части, на которой поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, ранее работавших на производстве, будет организована праздничная программа с приглашением творческих коллективов. Перед гостями выступят музыканты духового оркестра «Визит» и артисты театра танца «Булгары». После минуты молчания в память о погибших в боях за Родину начнут показ под открытым небом военной драмы «Битва за Севастополь». В конце вечера гости услышат песню «День Победы», которую исполнит вокалист ансамбля «Булгары» Нияз Хаматшин.

Всего на учете в совете ветеранов на «КамАЗе» числятся 208 человек, из которых 19 — малолетние узники концлагерей, 178 тружеников тыла и четыре блокадника Ленинграда. Каждому ветерану к Дню Победы будет выплачена материальная помощь в размере двух тыс. рублей, вручены ценные подарки и продуктовый набор.

Также камазовцы примут участие в акции «Огонь памяти». В рамках мероприятия участники всероссийского автопробега передадут частицу Вечного огня с мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата» ветеранам российских городов. Всего в акции участвуют 11 регионов. Частицу Вечного огня доставят в Набережные Челны, Нижний Новгород, Липецк, Смоленск, Санкт-Петербург, Вологду и другие города. В автоград символ памяти прибудет 9 мая.

ИА REGNUM напоминает, в столице Татарии 8 мая состоится акция «Парад у дома ветерана». Шествие современной и исторической военной техники с поздравлением ветеранов пройдет по улицам города.

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