Воронеж, 7 мая, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Дождливая и прохладная погода прогнозируется в Воронежской области на 9 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Воронежского гидрометеоцентра.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Дождь. Ливень

7 мая в Воронеже, по данным синоптиков, днём будет не выше 18 градусов, возможны кратковременные дожди. Ночью на 8 мая без осадков, а днём также ожидается кратковременный дождь, температура днём до +20°.

В ночь на 9 мая ожидаются дожди, днём температура будет не выше +13°. В последний день длинных выходных. 10 мая, воздух днём прогреется до +16°, при этом дождей не ожидается