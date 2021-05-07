7 мая 2021 | Время чтения 6 мин

Говоря о Великой Отечественной войне, мы часто обращаемся к выражению «подвиг народа». Заметьте, не «подвиг народов СССР», хотя и так в последнее время стали говорить, но, главным образом, «подвиг народа». Более точно: «подвиг советского народа».

Михаил Демурин, , 14:45 — REGNUM Мыслью об этом двуединстве (подвиг народов СССР и подвиг советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов) откликнулись у меня в голове слова Владимира Путина о «мине под российскую государственность», которую якобы заложил первый руководитель Советской России Владимир Ильич Ленин. Президент имел тогда в виду устройство нашего многонационального государства в виде Союза Советских Социалистических Республик. Лучше, по нему, было бы сохранить после Октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны «строго централизованный, унитарный характер (Российского) государства»…

Знамя победы

В этом высказывании большая или меньшая доля натяжки присутствует во всём: и Российская империя «на протяжении своей тысячелетней истории» не являлась строго унитарным государством, и распад её по национальному признаку начался ещё при Временном правительстве, а в годы интервенции и Гражданской войны лишь усилился.

Нельзя забывать и о том, что весь XX век стал веком самоопределения народов нашей планеты, их борьбы за своё социально-экономическое, политическое и национальное освобождение, создания ими своих государств, а вовсе не их отказа от самобытности и перехода под унитарное начало. Задачей было направить эту борьбу в созидательное русло, сохранив единое государство, с чем Ленин и Сталин успешно справились — не так, как известные деятели 1986−1991 годов. Если бы они не справились, если бы, как считает Владимир Путин, СССР был конфедерацией, он вряд ли пережил 1941 год и достиг Великой Победы 1945-го.

Владимир Ильич Ленин и Иосиф Сталин

Победу в 1945 году под руководством Всесоюзной Коммунистической партии одержал многонациональный советский народ (или, как трактуют некоторые историки, многонародная советская нация), его государство с единой общесоюзной системой законодательных и исполнительных органов власти, его общая Красная армия. А составили эту единую советскую нацию многие народы бывшей Российской империи, получившие в СССР широкие возможности для своего развития.

В прошлом юбилейном году в Москву, столицу бывшей единой страны, 9 мая приехали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Абхазии и Южной Осетии. В этом году официальные приглашения, по словам пресс-секретаря президента, за рубеж не направлялись, но так или иначе все народы Советского Союза будут в этот день в Москве представлены — пусть неофициально, но от этого не менее искренне. Вместе мы наденем гвардейские ленточки (я её ношу с красной лентой, символизирующей знамёна частей и соединений Красной армии и само Знамя Победы); вместе наши предки «пройдут» в колоннах «Бессмертного полка».

Для меня это — продолжение советского патриотизма и интернационализма, которыми страна жила до середины 1980-х годов. Потом нас, народы СССР, стали целенаправленно разводить друг с другом. Сила правды, однако, превозмогает разделение. Поэтому нас так тянет к военным фильмам советского времени — там нет набившей оскомину антисоветской конъюнктурщины. Возвращается правда и в современный кинематограф. «Брестская крепость» и «Белый тигр» вытеснили условный «Штрафбат», а «Битва за Севастополь» и «28 панфиловцев» — пасквили типа «4 дня в мае».

Вот и мне в преддверии этого 9 мая посчастливилось познакомиться с ещё одним добротным военным фильмом о панфиловцах, сделанном несколько лет тому назад в Казахстане. Главный герой фильма — выдающийся казах, командир батальона, а потом — комполка 316-й стрелковой, а с 18 ноября 1941 года — 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова Бауыржан Момышулы.

Победители. 1945

Это её — дивизию, сформированную только в июле-августе 1941 года в Алма-Ате из призывников и добровольцев Казахской и Киргизской ССР, — немецкий генерал-полковник Гёпнер, командовавший наступавшей на Москву 4-й танковой группой, называл в своих донесениях «дикой дивизией, воюющей в нарушение всех уставов и правил ведения боя, солдаты которой не сдаются в плен, чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти». Что же до комбата, старшего лейтенанта Момышулы, то он с 15 октября по 7 декабря 1941 года, трижды раненный, героически вместе со своими однополчанами воевал под Волоколамском и на Истринском рубеже, несколько раз оставался в арьегарде и окружении и потом с боями выводил своих солдат из него. Его полк был среди тех, кто остановил гитлеровцев под Крюково и с этого рубежа пошел в наступление. В учебниках по военному искусству осталась «Спираль Момышулы» — тактика победного боя в обороне и окружении.

Об этом удивительном советском командире есть много книг и фильмов, и тем, кто их не видел и не читал, я советую их освоить, чтобы глубже проникнуться пониманием интернационального характера победы СССР над Третьим рейхом, ибо героические бойцы и командиры были среди сынов и дочерей всех народов СССР. Все они воевали в 1941 году под Москвой или на других рубежах за свою единую страну, за свою столицу. И в 1945 году они принесли победу не РСФСР или Казахской ССР, не Белоруссии или Армении, не Украине или Киргизии, а Советскому Союзу. Когда наше внимание пытаются переключить на так называемые территориальные «подарки коммунистов» другим народам за счёт РСФСР, давайте помнить, что лучшие сыны и дочери этих народов помогли отстоять Москву, всю нашу Родину, подарили нам и её, всю Родину, и наше будущее — часто, очень часто ценою своей жизни!

Все народы СССР родили не только героев, но и тех, кто пошёл по пути предательства. Были, однако, среди них и особенные безумцы, которые полагали, что под знамёнами Гитлера они смогут привести свои народы к большей национальной самостоятельности, чем те имели в СССР. Ради этого они готовы были пойти на преступления, толкали на них других. История вынесла им свой приговор, и никаким современным её «перетолкователям» ничего в этом приговоре не изменить. А ответ на вопрос, стоило ли в 1986—1991 годах ломать Советский Союз или всё же надо было сохранить единую страну, его народы находят в своём сегодняшнем опыте.

Митинг на площади Октябрьской революции в поддержку Независимости Украины в Киеве в августе 1991 г Jenniferhoffmaster.com

Одним словом, я глубоко уверен, что это не Ленин и Сталин «заложили мину» — они как раз создали если не монолит, то многонациональную сплоченную силу, разгромившую Гитлера и всех, кто объединился под его знамёнами. Эта сила подняла страну из руин и через 16 лет после Победы запустила первого человека в космос. А вот последующие правители не смогли или, скорее, не захотели правильно распорядиться доставшимся им наследием…

Будем же всегда праздновать День Победы 1945 года как праздник интернациональный, помнить 22 июня как общую обрушившуюся на все народы СССР беду. Если мы когда-то скажем, что тогда, в 1945-м, победила только Россия, что это только наш праздник (или в первую очередь наш праздник), то будет очень и очень стыдно. Как стыдно было в этом году, когда Россия отмечала 60-летие полёта Юрия Гагарина в космос сама по себе, тогда как это был триумф всех народов СССР.