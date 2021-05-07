Новосибирск, , 13:13 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 7 мая, прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В ходе мероприятия на остановках общественного транспорта «Пл. Калинина» и «Метро Заельцовская» сотрудники минтранса Новосибирской области проверили более 20 транспортных средств. Было проведено 15 разъяснительных бесед.

Как уточнили в правительстве региона, были выявлены масочные нарушители, но в процессе беседы с сотрудниками полиции большинство из них надевали маски. При этом одному пассажиру было отказано в проезде — из-за нежелания надевать маску при нахождении в салоне автобуса. Также один из кондукторов отказалась надеть средство индивидуальной защиты правильно. Этот факт будет доведён до руководства маршрута, на котором работает данный сотрудник, а представители компании-перевозчика будут приглашены в министерство транспорта и дорожного хозяйства региона для проведения разъяснительной беседы.

«В общественном пассажирском транспорте пассажиры заметно расслабились, видимо из-за того, что сейчас проходят праздники. Бывают моменты, что приходит полный автобус, в котором есть много отступлений от требований Роспоребнадзора. Нам нужно донести до людей важность правильного ношения средств индивидуальной защиты», — отметил начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.