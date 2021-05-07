Аннотация
Генеральная репетиция состоялась 7 мая.
Алексей Колчин,
7 мая 2021, 15:00 — REGNUM В Екатеринбурге 7 мая прошла генеральная репетиция парада Победы. Впервые в истории она была не поздно вечером, а утром.
Проход военной техники по площади 1905 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Дороги были перекрыты ещё рано утром. Собственно, репетиция началась в 10:00 по местному времени (08:00 мск). Торжественным маршем по брусчатке Площади 1905 года прошли порядка 2500 человек. Это военнослужащие Центрального военного округа, курсанты, сотрудники МЧС, ФСИН, полиции и многие другие.
Также по брусчатке прошествовала конница. А затем на площадь вышли боевые машины. Всего их было более 100 единиц. возглавлял колонну легендарный танк Т-34.
На этом действо не закончилось. После прохождения бронетехники над центром Екатеринбурга пролетели вертолёты и самолёты, что вызвало восторг многих горожан и гостей города.
Сам парад Победы пройдёт традиционно 9 мая. Отметим, сегодня с погодой на Урале повезло. Остаётся пожелать, чтобы и в День Победы она не подвела.
Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Театрализованное представление
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Театрализованное представление
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Театрализованное представление
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Каваллерия
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Каваллерия
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Командующий приветствует участников парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Командующий приветствует участников парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Суворовцы во главе парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Суворовцы во главе парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военнослужащие во время генеральной репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военнослужащие во время генеральной репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военнослужащие во время генеральной репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военнослужащие во время генеральной репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военнослужащие во время генеральной репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военнослужащие во время генеральной репетиции парада
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Танк Т-34
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Танк Т-34
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Проход военной техники по площади 1905 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Проход военной техники по площади 1905 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Проход военной техники по площади 1905 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Проход военной техники по площади 1905 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Проход военной техники по площади 1905 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Проход военной техники по площади 1905 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пролет авиации над проспектом Ленина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пролет авиации над проспектом Ленина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пролет авиации над проспектом Ленина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пролет авиации над проспектом Ленина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пролет авиации над проспектом Ленина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рота почетного караула демострирует свое мастерство
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рота почетного караула демострирует свое мастерство
Алексей Колчин © ИА REGNUM