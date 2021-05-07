7 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Алексей Колчин, , 15:00 — REGNUM В Екатеринбурге 7 мая прошла генеральная репетиция парада Победы. Впервые в истории она была не поздно вечером, а утром.

Проход военной техники по площади 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Дороги были перекрыты ещё рано утром. Собственно, репетиция началась в 10:00 по местному времени (08:00 мск). Торжественным маршем по брусчатке Площади 1905 года прошли порядка 2500 человек. Это военнослужащие Центрального военного округа, курсанты, сотрудники МЧС, ФСИН, полиции и многие другие.

Также по брусчатке прошествовала конница. А затем на площадь вышли боевые машины. Всего их было более 100 единиц. возглавлял колонну легендарный танк Т-34.

На этом действо не закончилось. После прохождения бронетехники над центром Екатеринбурга пролетели вертолёты и самолёты, что вызвало восторг многих горожан и гостей города.

Сам парад Победы пройдёт традиционно 9 мая. Отметим, сегодня с погодой на Урале повезло. Остаётся пожелать, чтобы и в День Победы она не подвела.

Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы Алексей Колчин © ИА REGNUM Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы Алексей Колчин © ИА REGNUM Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Театрализованное представление Алексей Колчин © ИА REGNUM

Театрализованное представление Алексей Колчин © ИА REGNUM

Театрализованное представление Алексей Колчин © ИА REGNUM

Каваллерия Алексей Колчин © ИА REGNUM Каваллерия Алексей Колчин © ИА REGNUM

Командующий приветствует участников парада Алексей Колчин © ИА REGNUM Командующий приветствует участников парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Суворовцы во главе парада Алексей Колчин © ИА REGNUM Суворовцы во главе парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время генеральной репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время генеральной репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время генеральной репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время генеральной репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время генеральной репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM Военнослужащие во время генеральной репетиции парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Танк Т-34 Алексей Колчин © ИА REGNUM

Танк Т-34 Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проход военной техники по площади 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM Проход военной техники по площади 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проход военной техники по площади 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проход военной техники по площади 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM Проход военной техники по площади 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проход военной техники по площади 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пролет авиации над проспектом Ленина Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пролет авиации над проспектом Ленина Алексей Колчин © ИА REGNUM Пролет авиации над проспектом Ленина Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пролет авиации над проспектом Ленина Алексей Колчин © ИА REGNUM Пролет авиации над проспектом Ленина Алексей Колчин © ИА REGNUM

Рота почетного караула демострирует свое мастерство Алексей Колчин © ИА REGNUM