Пономарёвка, Оренбургская область, , 13:13 — REGNUM В Оренбургской области по факту крупного мошенничества при благоустройстве парка «Победа» в райцентре Пономарёвка возбуждено уголовное дело, сообщает областная прокуратура.

В рамках прокурорской проверки выяснилось, что подрядчик завышал фактический объем и стоимость работ, осуществляемых за счет бюджета сельсовета по нацпроекту «Жилье и комфортная городская среда».

По материалам надзорного ведомства СУ СКР по Оренбуржью возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»). Ущерб, причиненный муниципальному образованию, оценивается в 250 тыс. рублей.